Qatargate, Eva Kaili: "Non mi ricandido e mi trasferisco in Italia, paese garantista"

Il trasferimento in Italia

In un'intervista al Corriere della Sera, l'eurodeputata greca racconta di essere legata all'Italia non solo per il suo compagno Francesco Giorgi, assistente parlamentare a sua volta arrestato per le presunte mazzette, ma anche per l'affetto e la solidarietà che il nostro Paese le ha dimostrato durante il periodo della sua detenzione. “È un Paese che considero casa per diversi motivi e perché in Italia esiste una bella parola come ‘garantismo‘ che dovrebbe essere tradotta in tutta Europa. In Italia ci sono alcuni partiti che si oppongono ai processi a sfondo politico e chiedono il rispetto della presunzione di innocenza indipendente dal partito della persona accusata” afferma.