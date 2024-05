Europee, Zaia: "Voto a Vannacci? Io sceglierò un veneto"

Il presidente del Veneto Luca Zaia incalzato dai giornalisti a proposito delle elezioni Europee ha detto: "Vannacci in lista? Nessuna battaglia.

Il generale, come ama farsi chiamare, non è capolista ma sono scelte che ha fatto il partito". Zaia dichiara di non essere d'accordo con alcune dichiarazioni di Vannacci: "Non condivido la proposta delle classi separate e la concezione di Mussolini come Statista". Poi ricorda che Il generale è candidato indipendente, non è con la Lega. "Se lo voterò? Mi sentirei un traditore a non votare un veneto", ha concluso.