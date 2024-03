Europee, Tajani: "Se serve a Forza Italia, sono pronto a candidarmi"

Si candiderà alle Europee? "Se serve al partito sono pronto a farlo, se ne parlerà più avanti: naturalmente mi confronterò con Meloni e Salvini".

Lo dice il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un'intervista al Quotidiano Nazionale. Sulle Regionali in Sardegna, Tajani afferma: "Qualcosa non ha funzionato. Quando si cambia candidato bisogna farlo per tempo, in modo che l'elettorato possa comprendere quello che è successo". Comunque, sottolinea, "il voto delle liste indica che in Sardegna c'è una maggioranza di centrodestra". In ogni caso, aggiunge, "inutile ora fare la caccia al colpevole. Bisogna guardare avanti. Dobbiamo preoccuparci di vincere in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e naturalmente alle Europee".