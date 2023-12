Europee, Tajani: "Forza Italia è garanzia europeista per tutti"

"Forza Italia rappresenta la garanzia europeista per le cancellerie, gli investitori, per tutti".

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in vista delle prossime elezioni Europee. "Non mi sembra una novità" che Forza Italia, FdI e Lega andranno in famiglie politiche differenti, "è sempre stato così", ha sottolineato prima di esprimere l'auspicio che anche il premier Giorgia Meloni possa far parte della prossima maggioranza europea. "Mi auguro che Giorgia ne faccia parte, che i conservatori ne siano parte integrante. Sicuramente il voto utile in Europa è a Forza Italia e ogni maggioranza possibile ha per cardine il Partito popolare europeo, sia a livello di Commissione Ue che di Consiglio europeo", ha precisato.