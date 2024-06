"Giorgia Meloni mi ha chiesto se la considero una leader democratica? Il presidente del Consiglio si inventa qualunque scusa, ogni giorno per distogliere l'attenzione dalla questione sociale, salariale, e sanitaria". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, che aggiunge: "Inventa questo giochino ogni giorno. Io non sono un jukebox che parla a comando. E' lei che deve dare risposte, non a me ma a chi non riesce a prenotare una visita medica. Risponda! Perché non sblocca il tetto alle assunzioni e approva la legge a mia prima firma" sul Servizio sanitario nazionale. "Ogni giorno ne inventa una, ma agli italiani delle sue ripicche personali non importa nulla. Io sono sempre disponibile a un confronto", conclude.