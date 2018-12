Europee, Salvini: "Vogliamo cambiare l'Ue dall'interno"

"Cambiare dall'interno: ridare sangue nelle vene di un'Europa che si è sclerotizzata, che è da decenni amministrata dalle stesse formazioni e dalle stesse facce". Lo ha detto da Bruxelles il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, interrogato dalla stampa sul suo progetto per le Europee. "Il nostro obiettivo - ha spiegato - è entrare in queste istituzioni per ridare nuova vita a un bellissimo sogno", ossia al "progetto europeo".