Europee, Salvini: "La legge elettorale per ora non si cambia"

In vista delle Europee il vicepremier Matteo Salvini ricorda che "la legge è questa e non cambia: si voterà il prossimo giugno e non è serio cambiare un anno prima delle elezioni".

"Leggevo su qualche giornale che staremmo parlando della legge elettorale per le elezioni europee, ma - afferma Salvini - figurati se con tutti i problemi che abbiamo da risolvere abbiamo tempo da perdere o da dedicare alla legge elettorale, alle soglie di sbarramento, pura fantasia".