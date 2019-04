Europee, Salvini a Mattarella: "Non ha motivi per preoccuparsi"

Il vicepremier Matteo Salvini replica al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, in vista delle elezioni europee, aveva puntato il dito contro gli euroscettici dicendo che "il vento del sovranismo non minaccia l'esistenza dell'Ue". "La democrazia è l'esercizio più bello del mondo, non vedo di cosa debba essere preoccupato Mattarella", risponde Salvini. "L'Europa cambierà, dovrebbero essere tutti contenti", conclude.