Europee, Mattarella: "Mi auguro grande partecipazione al voto, all'Ue servono riforme coraggiose"

Competitività dell'Unione

"L'Unione europea è una comunità di valori non una semplice cornice di utile collaborazione economica", ha aggiunto il Capo dello Stato che ha elencato le linee guida delle riforme necessarie "per aumentare la capacità competitiva dell'Unione per essere presenti in settori strategici. Vi sono poi riforme di carattere istituzionale. La prima è di riformare le modalità del processo decisionale dell'Unione. Occorre oggi, perché richiesto dagli eventi, un analogo spirito costruttivo di fronte alle sfide e alle minacce che abbiamo di fronte a noi - prosegue Mattarella - La condizione di alcuni paesi al confine con la terribile guerra provocata dall'aggressione russa all'Ucraina, sarebbe ben diversa se non fossero saldamente parte dell'Ue. Qui si coglie il valore delle scelte fatte a tempo debito, fatte tempestivamente, perché la storia presenta sempre il conto delle occasioni perdute e poi sono i popoli a pagarlo, in seguito, a caro prezzo".