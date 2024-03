Europee, Lucia Annunziata verso la candidatura col Pd | Michele Santoro presenta la sua lista

Si scaldano i motori per le Europee e a tenere banco oggi sono stati due giornalisti: Lucia Annunziata e Michele Santoro.

La prima, a breve, potrebbe dare il via libera per la propria candidatura col Pd. Michele Santoro, con Raniero La Valle e Marta Grande, ha invece presentato a Roma, i candidati delle liste di "Pace Terra Dignità" per le prossime Elezioni Europee. A seguito della presentazione, il movimento per la Pace - primo a presentare le liste e a rendere pubblici i nomi dei candidati di cui Santoro e La Valle sono capofila - ha dato inizio alla raccolta delle firme per le prossime elezioni di giugno 2024.