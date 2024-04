Europee, Ilaria Salis: mi candido per la tutela dei diritti fondamentali

Ilaria Salis si candida alle Europee "per tutelare i diritti fondamentali".

E' quanto dice l'insegnante in carcere a Budapest da più di un anno con l'accusa di violenza e lesioni. "Dopo notti insonni e settimane di riflessioni, ho deciso di accettare" la candidatura di Avs "per trasformare questa mia sfortunata vicenda in qualcosa di costruttivo per la tutela dei diritti fondamentali", scrive infatti la 39enne in una lettera presentata nella conferenza stampa alla Camera con il padre Roberto, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.