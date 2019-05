Europee, Giorgia Meloni: "Dopo il voto maggioranza Fdi-Lega"

"L'unica alternativa possibile, e lo vedremo dopo il voto Ue, è una maggioranza FdI-Lega. Mai con chi si allea con il Pd come in Sicilia. Dalle amministrative all'Europa, troppe cose ci dividono da FI". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, intervistata dal Messaggero. In Europa, aggiunge "io lavoro per un'alleanza che dal Ppe si deve spostare a destra passando per Salvini-Le Pen sino al gruppo di noi conservatori".