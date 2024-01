Europee, Conte: se Meloni e Schlein in lista e non vanno è una presa in giro

In vista delle elezioni europee, per Giuseppe Conte, leader M5s, "se Meloni e Schlein se si dovessero candidare e una volta elette non andassero in Europa, che è anche incompatibile per chi ha ruoli di governo, secondo me sarebbe una presa in giro".

E ha poi aggiunto: "Io sono per una politica che sia conseguente, questo invece è un inganno".