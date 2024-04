Europee, Conte: "Se M5s supererà Pd non chiederò nessuna leadership"

"Sono stufo di leggere che il M5S vuole prendere un punto in più del Pd" alle Europee.

Lo ha detto il leader dei Cinquestelle, Giuseppe Conte, annunciando che "se alle Europee supereremo il Pd non farò valere questo come motivo di leadership nei confronti del Pd". "Quindi - ha aggiunto Conte - il mondo del Pd si rilassi d'ora in poi: per me la leadership passa dai valori, dai principi che tu persegui, dalla legalità, dalla trasparenza, dalla lotta alla corruzione, dalla capacità di cacciare via la politica dalla Sanità, da infrastrutture migliori".