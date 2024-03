Europee, Cateno De Luca allarga il campo e candida il capitano Ultimo

De Luca si dice soddisfatto perché "si sta completando" il suo progetto federalista e avverte che a breve potrebbero "esserci nuove sorprese". "Stiamo attendendo le riflessioni pasquali di qualcuno..." spiega. Quindi, punta il dito contro il "tentativo para-parlamentare" di far fuori il movimento politico che fa capo a lui con la norma sulla raccolta delle firme "che poi è stata ritirata", ma "non come si è voluto far credere per graziarci", bensì perché non era rispettosa dei "principi costituzionali" della rappresentanza.

Le critiche a Renzi

Il fatto che al suo "progetto politico" abbiano già aderito "sette ex esponenti della Lega non è una casualità - ammette - "perché io sono sempre stato affascinato dalla vera Lega, non certo da quella di Matteo Salvini". E di questa sua "fascinazione" da sempre provata per la Lega, racconta di averne parlato anche nel suo ultimo incontro con Umberto Bossi. Seduto a fianco dell'ex sottosegretario Laura Castelli e del deputato Francesco Gallo (uomo di "Sud chiama Nord" in Parlamento) denuncia il fatto che "mentre Matteo Renzi sta cercando di convincere un personaggio come Totò Cuffaro ad andare con lui", lui punta, invece, sul Capitano Ultimo "come simbolo della lotta alla mafia" che il suo movimento politico vuole portare avanti. Tra i prossimi appuntamenti ci sarà quello del 5 maggio: "Faremo come i Mille risorgimentali perché il nostro obiettivo - sottolinea - è quello di partire dai mille del 5 maggio a un milione dell'8-9 giugno, giorno in cui si vota".