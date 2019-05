Europee, affluenza alle ore 19: ha votato il 41,92% degli elettori | In Germania cala la Cdu, boom dei Verdi

Alle 19, alle elezioni europee ha votato il 41,92% tra gli oltre 51 milioni di cittadini italiani aventi diritto. E' quanto risulta dal sito del ministero dell'Interno, secondo cui l'affluenza è in aumento rispetto al precedente appuntamento, che risale al 2014. I dati riguardano tutte le 7.915 sezioni in cui i cittadini sono chiamati a votare. Cinque anni fa l'affluenza finale fu pari al 58,6%. Chiusi i seggi in Germania: secondo gli exit poll il primo partito è la Cdu della Merkel ma in forte calo, boom dei Verdi.