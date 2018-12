Etna, Conte: "Risposta immediata alle zone colpite dal sisma"

"Il governo ha dato risposta immediata per Catania: deliberato in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso. Siamo vicini, in modo concreto, alle comunità colpite dal terremoto". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Twitter a pochi minuti dall'approvazione in Cdm dello stato di emergenza.