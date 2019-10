Ergastolo: Bonafede vede M5S, lotta a mafia resta alta

Il ministro Bonafede ha incontrato il presidente della commissione Antimafia Morra e i parlamentari M5s delle commissioni giustizia e antimafia. Sul tavolo il da farsi dopo la sentenza della Consulta sui permessi agli ergastolani condannati per mafia. Tutti concordi sul fatto che il livello di lotta debba restare alto. Nell'incontro è stata sottolineata la possibilità di riscrivere le regole in modo che non possano esserci più dubbi in futuro.