Energia, Urso: "Riscriveremo la norma sugli extraprofitti"

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, annuncia che la misura sugli extraprofitti delle società dell'energia verrà riscritta, perché "è una norma giusta" e "deve essere fatta in maniera opportuna".

"Tanti - spiega Urso - sono stati i ricorsi delle aziende per non pagarla. Quindi noi crediamo di poterla fare meglio del 'governo dei migliori' che in questo ha fallito, e ricavare i dieci miliardi che erano previsti".