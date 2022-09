Energia, Gentiloni: "Giustificato il no di Draghi allo scostamento"

"L'intenzione del governo di non fare ulteriore debito mi sembra un'intenzione più che giustificata".

Così, a margine del Forum Ambrosetti, il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni risponde a una domanda su quanto sia sostenibile, da parte del nostro Paese, uno scostamento di bilancio per affrontare l'emergenza energetica. "Ci aspettiamo che la Russia rispetti contratti in essere" di fornitura di gas "ma se anche l'utilizzo dell'energia come un'arma da parte di Mosca" dovesse continuare "l'Ue è pronta a reagire".