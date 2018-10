Emma Bonino contro Matteo Salvini: "Col suo decreto sicurezza in Italia ci saranno più irregolari"

L'ex ministro degli Esteri Emma Bonino non ha mai apprezzato il nuovo corso intrapreso sul fronte della gestione dell'emergenza immigrazione, che punterebbe ad aprire le porte delle strutture di accoglienza solo a migranti regolari minorenni. Perciò, visto il nuovo decreto sicurezza varato dal ministro degli Interni, la Bonino torna a puntare il dito contro Matteo Salvini dallo studio di Stasera Italia - in onda su Rete 4. "La situazione non è diversa da quella dei narcotrafficanti con la droga. Quando cambia lo schema del gioco si fermano per un po' in modo da riorganizzarsi, ma alla fine il traffico esplode di nuovo". Parole dure che mettono in dubbio la funzionalità di questo decreto.