Emendamento Codice strada, "se più multe autovelox in stesso tratto se ne paga una"

Un emendamento, approvato nel corso dell'esame parlamentare della riforma del Codice della strada, prevede che nel caso in cui si prendano più multe per autovelox nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un'ora e di competenza dello stesso ente, si paga una sola sanzione".

Lo rende noto la relatrice del provvedimento, Elena Maccanti della Lega. La sanzione da pagare, si legge nel testo, sarebbe "quella più grave aumentata di un terzo, se più favorevoli".