Elly Schlein: "Con M5s battaglie comuni", Conte: "No alleanza con il Pd"

Elly Schlein apre al Movimento 5 stelle ma Conte risponde che non vede le "condizioni per un'alleanza strutturale".

La segretaria del Pd aveva detto, a chi le faceva notare che in Campania, pur toccando gli stessi Comuni per la campagna elettorale per le amministrative, non riuscirà a incrociarsi con l'ex premier: "Ci dobbiamo sentire, abbiamo battaglie comuni: lavoro, sanità. Abbiamo un filo comune". Ma il leader dei pentastellati replica: "Non possiamo decidere noi al vertice se fare o meno un'alleanza. Noi facciamo il nostro percorso autonomo, il Pd fa il suo".