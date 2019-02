Elezioni in Sardegna, il centrodestra vicino alla vittoria | Crolla il M5s: un anno fa al 42%, oggi al 10%

Luigi Di Maio commenta le prime indicazioni del voto in Sardegna dichiarando che "per il governo non cambia nulla". E afferma: "Io non vedo nessun problema. Ovviamente i dati ufficiali non si cono ancora. Ma noi siamo 'positivi' perché per la prima volta in Sardegna entriamo con consiglieri regionali". Poi aggiunge: "E' inutile confrontare il dato delle amministrative con le politiche: sarebbe come confrontare le mele con le pere".