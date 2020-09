Elezioni, prefetti: anziani e soggetti deboli salteranno le file a seggi

I prefetti stanno lavorando a una circolare per evitare che si formino assembramenti ai seggi in occasione del voto di domenica e lunedì e facilitare le categorie più deboli. Volontari della Protezione civile verranno impiegati fuori dai seggi per agevolare l'afflusso degli elettori. A causa dell'emergenza Covid, si dovrà attendere il proprio turno fuori dagli edifici: verrà data la precedenza ad anziani, donne incinte e soggetti deboli.