Europee, ecco perché è possibile scrivere solo il nome sulle schede elettorali

A confermarlo dopo la kermesse di FdI a Pescara dove ha parlato il capo del governo, è il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. "C'è la possibilità nelle elezioni di ogni tipo di dare all'elettore la scelta se mettere il nome per esteso oppure semplificarlo quando è chiarito in fase di presentazione di candidatura come è sostituibile il nome. Accade in tutte le elezioni, quindi ci sarà scritto 'Giorgia Meloni detta Giorgia'. È una possibilità che la norma dà proprio per semplificare il concetto".

Gli altri casi: da Pannella a Sala

In realtà è una formula che si pratica abitualmente da tempo. Spesso, infatti, leggendo la scheda elettorale si può notare una indicazione del tipo: "Marco Rossi detto Marco". Caso esemplare è stato quello di Marco Pannella, che sulla scheda elettorale era "Giacinto Pannella detto Marco". Il suo primo nome (per un errore burocratico commesso all'anagrafe, raccontò lui stesso) era Giacinto, ma era conosciuto da tutti come Marco. Altro caso notorio è quello del sindaco di Milano, che sulla scheda spunta come "Giuseppe Sala detto Beppe". Insomma, una mossa studiata per rendere vita facile a chi si recherà al seggio per votare.