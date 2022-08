Elezioni, Calenda: "Lavoro per un programma solido e concreto"

Carlo Calenda sta "lavorando a una cosa sola: costruire un programma solido, sulla scia di quello che abbiamo presentato peraltro con Più Europa, che parla di rigassificatori, termovalorizzatori, no tasse, revisione del reddito di cittadinanza".

A chiarirlo è lui stesso in un'intervista al Tg5, spiegando che bisogna dire "basta alla politica del bonus, questo Paese ha bisogno di parlare di come risolvere i problemi. Da noi gli elettori non avranno programmi irrealizzabili, ma solo cose da fare per l'italia".