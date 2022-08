Elezioni 2022, Liguori: "Tutti si definiscono moderati, ma c'è una guerra feroce alla quale partecipiamo"

"

Tutti vogliono fare la corsa a definirsi moderati, ma a pochi chilometri da qui c'è una guerra feroce

Paolo Liguori

Tgcom24

Controcorrente

alla quale noi partecipiamo come Nato". Così, il direttore di, a "" che considera: "Intanto noi non facciamo nulla per fare una mediazione, per comparire, per essere protagonisti di una pace: siamo moderati".

"Tra due mesi, comunque andranno a finire le elezioni - continua Liguori - ci troveremo una guerra che non finisce mai con l'Italia che non fa nulla, né per farla finire né per risolvere in altro modo. S

tiamo seguendo come dei cagnolini Biden che sta portando il mondo occidentale a uno sfascio

", conclude.