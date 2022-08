Elezioni 2022, Liguori: "Prima hanno fatto il referendum sulla diminuzione dei parlamentari adesso se lo ritrovano contro"

"

Ci hanno fatto votare un referendum costituzionale per diminuire di un terzo i parlamentari

Paolo Liguori,

Tgcom24

Controcorrente

, poi non hanno cambiato la legge elettorale, non hanno rifatto i collegi e in queste ore sta accadendo l'inferno". A parlare èil direttore diche a "" dichiara: "In tutti questi partiti c'è chi ha più posti dei deputati che aveva e chi ne ha molti meno. E questa cosa gli sta bene perché i partiti non hanno detto cosa sarebbe successo alla gente".

"

Ovviamente la proposta è stata dei Cinque Stelle

- continua il giornalista - degli incoscienti che molte volte fanno questi giochi un po' infantili senza capire dove si va a parare perché non hanno uso dell'istituzione. La beffa è che i partiti che hanno fatto questa cosa agli italiani adesso se la ritrovano contro", conclude.