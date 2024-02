Edilizia, Calderone: "Irregolarità al 76%" | Allo studio stop appalti di 2-5 anni alle aziende con gravi violazioni

Si pensa allo stop appalti a chi non rispetta le regole

Tra le misure allo studio ci sarebbe anche l'interdizione dagli appalti da due a cinque anni in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di accertata responsabilità penale per reati in tema. Si sta elaborando al riguardo infatti un provvedimento "organico" per potenziare la tutela della salute e sicurezza, che sarà discusso al prossimo Cdm.