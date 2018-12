Ecotassa, Di Maio: "Non toccheremo i veicoli in circolazione" | Laura Castelli: "E' nel contratto, si farà"

E' bufera sull'ecotassa. Mentre Luigi Di Maio assicura che non arriveranno nuove tasse per le auto in circolazione dicendo che "si è fatta un bel po' di confusione" in merito, il sottosegretario Castelli precisa: "Il governo intende tenere l'ecotassa". Poco prima Salvini aveva invece tuonato: "Nessuna nuova imposta per le quattro ruote" , mentre l'altro vicepremier: "Chi ha un Euro 3 o qualsiasi altra macchina non pagherà un centesimo in più".

Incentivi per le macchine meno inquinanti - Il vicepremier spiega poi via Facebook che la novità riguarda invece "una norma per aiutare chi decide di comprare un'auto ibrida, elettrica o a metano. Visto che i livelli di inquinamento, soprattutto al Nord, sono spaventosi, perché non premiare chi decide di comprare un'auto nuova meno inquinante, dando un incentivo fino a 6mila euro? Questa è l'idea della norma pensata dal governo, che disincentiva chi sceglie un'auto più inquinante".



"Non penalizziamo nessuno" - "Capisco - continua Di Maio - le preoccupazioni dei costruttori e dei cittadini che magari vorrebbero comprare un'auto ecologica, ma non se lo possono permettere perché costa di più. Per questo la norma va migliorata subito: per non penalizzare nessuno, in particolare chi ha bisogno di acquistare un'utilitaria. Infatti il 60% dei modelli per cui è previsto un incentivo sono diesel: Punto diesel, Panda diesel, Clio diesel, Golf diesel, Megane diesel, Polo diesel, Classe A diesel".



Nel dibattito interviene anche il sottosegretario all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la volontà del governo è quella di tenere l'ecotassa. Sta nel contratto di governo". La Castelli preò precisa: "Le persone meno abbienti non sono colpite. C'è stato un dibattito mediatico, ma penso che la norma non sia stata letta in maniera approfondita. Non colpisce né chi ha un'auto vecchia né chi acquista un'utilitaria sotto una certa cilindrata".



Codacons: "No a nuove tasse sull'auto" - D'altra parte, all'ipotesi di nuove tasse sulle emissioni auto il Codacons aveva subito preso una posizione molto dura, dichiarando guerra "contro qualsiasi nuova imposizione fiscale sulle auto". "Non è possibile - si legge in una nota diffusa dall'associazione consumatori - colpire ancora una volta gli automobilisti, che rappresentano la categoria di utenti più tartassata d'Italia. I governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno utilizzato gli automobilisti come 'bancomat', inserendo tasse a loro carico e aumentando le accise ogni volta che serviva reperire risorse economiche e trovare coperture finanziarie, e ancora una volta siamo in presenza di un emendamento teso a colpire unicamente tale categoria di cittadini. In tal senso la tassa sulle auto sarebbe incostituzionale perché introdurrebbe discriminazioni a danno di una sola tipologia di contribuenti e rappresenterebbe esclusivamente un sistema per fare cassa".