Dubbi del Quirinale sul dl Agricoltura: interlocuzioni con il governo

Lo confermano fonti dell'esecutivo e del Quirinale dove si spiega che il testo definitivo non è ancora arrivato all'esame del presidente Mattarella. Come anticipato da Il Foglio, gli uffici legislativi del Colle avrebbero rilevato tre incongruenze nel testo e quelli della Presidenza del Consiglio in questa fase starebbero seguendo le interlocuzioni con il Quirinale. All'esame anche i presupposti di urgenza del provvedimento.

Tgcom24

Lollobrigida su siccità in Sicilia: "Mie parole strumentalizzate" "Sciacalli prestati al giornalismo anche questa volta tentano di strumentalizzare qualcosa che io, ovviamente, non ho mai pensato. Ieri rispondendo a un collega del Piemonte ho usato un'affermazione, che per fortuna in Piemonte non è accaduto quello che sta accadendo in Sicilia cioè che c'è la siccità quest'anno. La domanda del collega era sulla siccità in Piemonte": così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida in un video sul suo profilo Facebook risponde alle polemiche suscitate dalla sua risposta al senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, al question time ieri al Senato.

"Questo Governo ha messo al centro l'agricoltura, ha affrontato i temi della siccità, si sta occupando anche di trovare le risorse per aiutare i nostri allevatori, i nostri agricoltori della Sicilia in particolare, con il commissario per l'acqua, Nicola Dell'Acqua, che è stato nominato da questo governo proprio per evitare che si rallentino ancora quelle opere che servono ai nostri agricoltori", prosegue il ministro nel video. "Comunque, visto che la cosa più banale è quella di scusarsi anche delle cose che non hai detto e che non hai mai pensato, lo faccio volentieri per quelli che leggendo la notizia si dovessero sentire offesi. E voglio dire un'altra cosa. Ho scelto la Sicilia, proprio perché per me è il simbolo dell'agricoltura e della pesca italiana, per svolgere il G7", ha sottolineato ancora.