Draghi: "Ristrutturare sanità, non sappiamo quanto durerà la pandemia"

Ansa

"L'attuale pandemia ci impone di essere meglio preparati per il futuro" e "il nostro lavoro deve iniziare ora, poiché non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima". Così il premier Mario Draghi, sottolineando la necessità di "sostenere la ricerca, rafforzare le catene di approvvigionamento e ristrutturare i sistemi sanitari nazionali".