Draghi: "La dipendenza dal gas della Russia è inaccettabile"

"La dipendenza dell'Italia dal gas russo è molto diminuito.

Era il 45% delle importazioni l'anno scorso, ora è il 25% Gli approvvigionamenti stanno andando bene, gli stock risalgono. È importante perché frutto della decisione strategica che prendemmo all'inizio della guerra". Lo ha detto il premier Mario Draghi alla cena con la stampa estera. "L'Italia non si può più trovare in una situazione di dipendenza geopolitica strategica. Non è accettabile. Ci siamo mossi molto rapidamente", ha aggiunto.