Dossieraggio su politici e vip, l'inchiesta si allarga e finisce al Copasir | La Lega alza il tiro: "Convocare la Gdf"

Tgcom24

I nomi finiti sotto osservazione Si allarga ad altri nomi, quasi tutti esponenti di governo, l'inchiesta della procura di Perugia sollevata dalla denuncia del ministro della Difesa Crosetto su un'anomala attività di spionaggio a suo danno. E, si scopre ora, estesa ad altri esponenti politici di primo piano, soprattutto di centrodestra. Spiccano i nomi del sottosegretario alla presidenza del consiglio Fazzolari, dei ministri delle Imprese e dell'Agricoltura, rispettivamente Urso e Lollobrigida - tutti e tre di Fratelli d'Italia -, della ministra del Lavoro Calderone e del sottosegretario leghista Durigon. Sotto osservazione pure il vicepresidente della Camera Rampelli.

Nei giorni scorsi poi, tra gli spiati sono emersi altri nomi eccellenti: da quello del presidente del Senato La Russa all'ex premier Renzi fino a personaggi notissimi dello sport (vedi Cristiano Ronaldo, Francesco Totti e Massimo Allegri). Tra le personalità che sarebbero state messe sotto osservazione illecita dal finanziere Pasquale Striano e dal pm Antonio Laudati, entrambi all'epoca in servizio alla Procura nazionale antimafia, ci sono anche esponenti dello spettacolo come Fedez, dell'economia come Bonomi, Moratti, Centofanti, oltre al presidente dell'Osservatorio Giovani-Editori Ceccherini.

Leggi Anche Dossieraggio illecito su politici e vip, inchiesta a Perugia

Cantone e Melillo chiedono di essere sentiti Ora il caso finisce sul banco delle commissioni parlamentari di inchiesta e del Consiglio superiore della magistratura. Gli stessi procuratori di Perugia Raffaele Cantone e dell'Antimafia Giovanni Melillo hanno chiesto di essere sentiti dal Comitato di presidenza del Csm, dal presidente della Commissione antimafia e da quello del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

I due indagati chiave Richieste non casuali. Il primo è il capo dell'ufficio titolare dell'inchiesta mentre il secondo è l'attuale numero uno della Direzione nazionale antimafia, per la quale avevano prestato servizio i due indagati chiave: Pasquale Striano, il finanziere al quale vengono contestati centinai di accessi abusivi alla banca dati delle Segnalazioni di operazioni sospette, e Antonio Laudati, ex sostituto procuratore dell'antimafia, il quale guidava la struttura che riceveva le cosiddette "Sos" (segnalazioni operazioni sospette).

Le valutazioni dell'Antimafia All'epoca dei fatti il procuratore capo della Dna era Federico Cafiero de Raho, oggi deputato del Movimento 5 Stelle, il quale nei mesi scorsi aveva già negato categoricamente l'esistenza di una centrale di dossieraggio interna alla Direzione nazionale antimafia. In queste ore Melillo e Cantone considerano però "doveroso" chiedere di valutare "con l'urgenza del caso" la loro audizione, che considerano appunto "necessaria alle valutazioni riservate" di Csm, Copasir e Antimafia. Quest'ultima si sta già attivando in merito e durante l'ufficio di presidenza, presieduto da Chiara Colosimo, valuterà la richiesta dei due magistrati.

La Lega alza il tiro La Lega, secondo cui sarebbero stati setacciati i dati soprattutto di cittadini di centrodestra e in particolare politici e persone vicine al Carroccio, chiede invece al Copasir di approfondire la questione "in dettaglio fino alla completa chiarezza sui fatti, a partire dalle audizioni dei vertici presenti e passati della guardia di finanza e dell'Antimafia. Siamo di fronte a un attacco alla Repubblica e alla democrazia". Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, dice: "Sarebbe gravissimo, se fosse vero" quanto sta emergendo dall'inchiesta di Perugia, "che centinaia di italiani, non solo politici ma imprenditori, artisti giornalisti erano spiati abusivamente nella loro vita privata, nei loro conti correnti, da pezzi di guardia di finanza, da pezzi di magistratura e da pezzi di giornalismo guarda caso quasi tutto a sinistra e il partito più spiato dal buco della serratura sarebbe stato la Lega. Una vergogna degna dell'Urss, lo scandalo più incredibile degli ultimi decenni".