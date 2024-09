Caso dossieraggio, il Copasir ascolterà il ministro Crosetto | Nuove audizioni per Mantovano e Caravelli

Lo scorso anno, quando è uscito fuori il caso Striano e delle migliaia di accessi alla banca dati della Dna e non solo, in seguito a una denuncia proprio del titolare della Difesa che riferì di notizie riservate sul suo conto finite sui giornali, il Comitato non ha ritenuto di convocare Crosetto. Mantovano aveva comunicato all'organismo che l'intelligence non era coinvolta. Ma il verbale di un secondo colloquio tra il ministro e Cantone, risalente allo scorso gennaio e pubblicato dal Fatto, ha convinto il Copasir a tornare sul caso.