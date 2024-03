Dossieraggio, Attilio Fontana: "Sconvolto, intervenga Mattarella"

Non si placano le polemiche a proposito dell'inchiesta di Perugia sul presunto dossieraggio subito da politici, imprenditori, campioni dello sport e vip.

"È una cosa sconvolgente - ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana -. Mi aspetto anche che il presidente della Repubblica intervenga perché non possiamo permetterci che lo Stato di diritto in cui tutto crediamo, che la democrazia in cui crediamo possa essere calpestata da questi comportamenti", ha detto. "Mi stupisce - ha aggiunto - che se ne parli in termini così poco drammatici".