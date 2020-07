Dossier Aspi, Consiglio dei ministri slitta alle 22

Il Consiglio dei ministri che vedrà sul tavolo l'informativa del premier Giuseppe Conte su Autostrade per l'Italia si terrà alle 22. La riunione era prevista, inizialmente, per le 11 ma una convocazione ufficiale non era ancora arrivata. Sul tavolo del Cdm ci dovrebbe inoltre essere il Dpcm per le nuove misure di contenimento anti-Covid dato che quelle attualmente in vigore scadono oggi, 14 luglio.