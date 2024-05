Donzelli: "Sul premierato non ci faremo fermare"

Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, torna a ribadire la posizione del governo sul tema della riforma del premierato.

"Se qualcuno ha proposte costruttive siamo pronti ad ascoltarle, se invece pensano di far scudo alle riforme con i corpi, non ci faremo fermare - spiega in un'intervista al Corriere della Sera -. Riformeremo questa Nazione come promesso agli italiani. Non prendiamo lezioni di democrazia da una sinistra che vuole governare anche quando perde".