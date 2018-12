Domani Conte in Libia, vedrà il premier Serraj e il generale Haftar

Domani il premier Giuseppe Conte sarà in Libia, dove vedrà il primo ministro Fayez Serraj e il generale Khalifa Haftar. Incontri anche con il capo dell'Alto Consiglio libico, Khaled Meshri, e con il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. Conte ha già avuto un colloquio con l'inviato Onu in Libia, Ghassam Salame, nel quale è stato ribadito come il lavoro dell'Italia rientri nel percorso dell'Onu per la stabilizzazione libica.