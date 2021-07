Dl Sostegni bis, il governo pone la fiducia alla Camera

Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto legge Sostegni bis. Il testo è in prima lettura a Montecitorio ma deve essere approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 24 luglio. Intanto in commissione Bilancio alla Camera, dopo un lungo tira e molla, è stata trovata un'intesa sull'esonero per i contributi delle partite Iva.