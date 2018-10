Dl Sicurezza, da Garante "forte preoccupazione" su norme migranti

"Contrarietà, perplessità e forte preoccupazione" sono state espresse dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, su alcune delle norme del decreto Sicurezza che riguardano i migranti. In particolare Palma, che è stato ascoltato in Senato dalla Commissione Affari Costituzionali, ha avvertito che "l'indeterminatezza dei luoghi di trattenimento per migranti può generare arbitri".