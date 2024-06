Sono 522 gli emendamenti al decreto salva-casa presentati alla commissione Ambiente della Camera. Il numero maggiore di proposte di modifica arriva dalla maggioranza: la Lega ne ha presentati 105, Forza Italia 103 e Fratelli d'Italia 66. Gli emendamenti del M5s sono 58, 53 quelli del Misto e 50 quelli del Partito democratico. Il voto in commissione dovrebbe iniziare la prossima settimana, per andare in aula per la discussione generale il 15 luglio.