Dl omnibus, ripescato l'emendamento di Forza Italia contro la pirateria tv

Torna tra gli emendamenti che potranno essere messi in votazione al decreto omnibus, in discussione nelle commissioni Finanze e Bilancio del Senato, anche una proposta di modifica di Forza Italia, a prima firma Dario Damiani, che era stata in un primo tempo inserita tra le inammissibili. La proposta di modifica riguarda una stretta sulla pirateria tv anche per gli eventi sportivi. L'emendamento estende ai fornitori di VPN l'obbligo di disabilitare l'accesso alle partite illegali. La stretta punta a bloccare l'utilizzo di VPN per generare diversi indirizzi Ip per aggirare lo stop.