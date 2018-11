Dl Genova, Fattori: "Terrorismo psicologico M5s contro chi dissente"

"Un sentito grazie ai colleghi De Falco e Nugnes che hanno seguito la loro coerenza, hanno pensato prima al bene dei cittadini e dell'ambiente che agli ordini di scuderia". Lo scrive su Facebook la senatrice M5s Elena Fattori a proposito del voto, contrario, dei suoi colleghi in commissione sul decreto per Genova . "Grazie - aggiunge - anche per il coraggio di una scelta non semplice in un clima di terrorismo psicologico".

Un clima, riprende, "lontano da ogni forma di democrazia e condivisione". La senatrice Fattori già sul decreto sicurezza aveva scelto di non partecipare al voto di fiducia, come avevano fatto anche Gregorio De Falco e Paola Nugnes. La battaglia all'interno dei pentastellati si fa sempre più accesa, con l'ex comandante che dice "no ai capibastone" e che sostiene la sua coerenza. "Io non sono dissidente".



Il sottosegretario Buffagni a De Falco: "Se non sei d'accordo vai a casa" - Ma un pesante attacco a De Falco arriva dal sottosegretario M5s Stefano Buffagni. "De Falco aveva detto a Schettino 'torna a bordo!'. Io gli dico: se non ti trovi, torna a casa", dice riferendosi al voto del senatore sul dl Genova. "De Falco - osserva Buffagni - rimane un genio che si sente troppo genio rispetto al gruppo. Ha votato contro e senza preavviso insieme con Pd e Fi. Noi dobbiamo tenere in piedi i conti del Paese, non quelli della famiglia De Falco".