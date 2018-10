Dl Genova, Bucci: "Servono dai 120 ai 140 milioni in più"

"Il decreto per Genova ha bisogno di uno stanziamento maggiore, dai 120 ai 140 milioni in più". Lo ha detto il commissario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova, Marco Bucci, sottolineando che "i costi per la demolizione viaggiano intorno ai 350 milioni". Nel dl, ha aggiunto, "manca anche un provvedimento ad hoc per il reinserimento di molte persone nel mondo del lavoro". Bucci si è poi detto fiducioso sui calcoli per gli indennizzi.