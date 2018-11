Dl fisco, via libera del Senato con 147 sì: testo torna alla Camera

Via libera del Senato al decreto fiscale collegato alla Manovra. I sì sono stati 147, 104 i no e 6 gli astenuti. Il testo torna ora in seconda lettura alla Camera. Tra le principali novità in arrivo, la proroga al 2019 per il bonus bebè e le misure della pace fiscale ma senza il condono, cancellato nel corso dell'iter in Commissione. Dal 2020, inoltre, arriverà la dichiarazione precompilata Iva.