Dl fisco, Salvini: "Nessun nuovo cdm, non ci sono regie occulte"

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto sul caos del dl fiscale sottolineando che "non si può costruire di giorno e smontare di notte. Non ci sono regie occulte, invasioni degli alieni oppure scie chimiche". Salvini ha poi smentito l'ipotesi di un nuovo consiglio dei ministri: "Cosa fatta capo ha. Io quando prendo impegni con Di Maio e i cittadini li mantengo. E' un governo che non ha complotti contro. Basta lavorare".