Dl fisco, ok emendamento "omnibus": da stop condono a bonus bebé

Via libera della Commissione Finanze del Senato all'emendamento "omnibus" al decreto fiscale, che cancella il condono con l'integrativa speciale e introduce al suo posto la sanatoria degli errori formali. Con l'ok all'emendamento arrivano anche il rinnovo del bonus bebé per il 2019, un fondo ad hoc per il maltempo, misure per Campione d'Italia, l'abbattimento delle tasse per le sigarette elettroniche e la nuova tassa sui Money transfer.