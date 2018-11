Dl fisco, ok alla dichiarazione precompilata Iva dal 2020

Dal 2020 partirà la dichiarazione precompilata delle operazioni Iva. Lo prevede un emendamento M5s al dl fiscale approvato in commissione Finanze del Senato, che recepisce una proposta dell'Agenzia delle entrate. Per chi accetta la precompilata vengono meno gli obblighi per gli operatori di registrare fatture e acquisti.